【新冠肺炎】特朗普要復活節解除封城　憲法下他無權要求復工

美國總統特朗普（Donald Trump）3月24日表示，希望在復活節恢復當地經濟活動，解除封城讓國家重回正軌。但事實根據美國政制，聯邦政府沒有權力直接要城市解封，特朗普沒法要求國民即時返工。

新型冠狀病毒肺炎：特朗普示意要在即將到來的復活節解除封城，讓國家恢復運作。圖為3月24日拍攝，特朗普正準備接受霍士新聞的訪問節目。（Reuters）

美國是聯邦制國家，權力在國家和州政府之間共享。根據美國憲法第十條修正案，各州政府有權監督公民並規範公共福利，意味在地區政策上，是一種由下而上，而非由上而下的運作模式。

也就是說在應對疫情和救災時，通常是由州政府主導，並得到聯邦政府的支持模式運作。美國在早期應對黃熱病時，也是由地區政府而非聯邦政府領導。

特朗普無法推翻州政府的封城令，亦無法命令非聯邦機構的企業復工，否則是違反憲法。聯邦政府至今頒布的抗疫方針，實際只是向各地州政府提出的「建議」，各地政府可以參考並增加實施更嚴格的限制。

但當然這並非指聯邦政府的建議無效，因為全國都會參考白宮發出的指引，特朗普的方向會對整個國家人民以至經濟上造成影響。

儘管特朗普還是可以動用國家緊急狀態法（NEA）以調配資源及中止地區法律，但一般而言NEA是用以應對緊急災難，而不是用以「恢復」國家生產。如特朗普在3月13日宣布全國進入緊急狀態時，就援引了相關法例。