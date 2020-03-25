【N號房】主犯「博士」開名提3人　原來曾涉死亡威脅敲詐

韓國「N號房」事件主要疑犯「博士」趙主彬（音譯）3月25日被移交檢察部門，並在警察局外向受害者道歉：「我真誠向所有因為我而受苦的人道歉，包括社長孫石熙、市長尹壯鉉和記者金雄（音譯）。」趙主彬提及的這3人引起外界關注。韓媒報道，趙主彬不但營運「博士房」，還曾威脅孫石熙，向他敲詐一筆為數不小的錢財。

N號房：事件主要疑犯「博士」趙主彬（音譯）3月25日被移交檢察部門，並在警察局外向受害者道歉。（AP）

孫石熙為中央東洋廣播公司（JTBC）新聞部主管，曾揭發崔順實干政醜聞；金雄則是一名自由記者。當地媒體引述警方表示，趙主彬提到的3名人士與「N號房」事件無關，但可能是其他案件的受害人。

韓媒《Media Today》獨家報道，孫石熙與金雄2019年捲入一宗糾紛，孫石熙被指肇事逃逸，但後來證實事件是毫無根據。惟趙主彬介入其中，騷擾金雄及不同媒體，向他們謊稱掌握對孫石熙不利的證據，同時以此勒索孫石熙。

趙主彬又向孫石熙及其家人發出死亡恐嚇，更掌握他們的照片及身分證號碼等資料。他不時將這些資料傳送給孫石熙，更恐嚇指「隨時一個磚塊就可以」、「我會用延邊的人」，意即中國東北延邊朝鮮族。孫石熙對此相當不安，匯錢趙主彬後事件才告一段落。

中央東洋廣播公司及後發聲明確認，孫石熙曾受過趙主彬恐嚇。目前尚未得知趙主彬為何提到光州市長尹壯鉉。

韓國媒體SBS引述警方透露，趙主彬亦被指涉嫌在2019年12月，訛稱持有政客資料的USB，騙取一名記者1500萬韓圜。他同時又被指涉嫌密謀殺害一名女童，警方正在調查事件。