【N號房】主犯「博士」移送檢方　「感謝大家讓我停下惡魔人生」

韓國N號房大規模網絡性虐事件引起極大關注。首爾地方警察廳3月24日決定公開主要疑犯「博士房」群組管理員趙主彬（音譯）的個人資料。警方3月25日正式將疑犯移交檢察部門，趙主彬在警察局外向受害者道歉，並感謝大家讓他停下這個惡魔人生。

趙主彬涉嫌透過Telegram散播威脅未成年人拍攝的性剝削影片和照片，涉嫌違反《關於保護兒童、青少年不受性侵的法律》於19日被捕。警方25日將趙主彬移送至檢方，同時公開疑犯個人資料。這是韓國制定《性暴力犯罪處罰等相關特例法》以來，首次公開疑犯資料。

戴上頸套的趙主彬在首爾市鐘路警署外現身。他表示：「我真誠向所有因為我而受苦的人道歉，包括社長孫石熙、市長尹壯鉉和記者金雄（音譯）。」暫時未知趙主彬提到上述三人的原因。孫石熙為中央東洋廣播公司（JTBC）新聞部主管，並曾揭發崔順實干政醜聞，尹壯鉉則是光州廣域市前市長。

趙主彬也指，「感謝大家煞停這個無法停下的惡魔人生」。不過他未有回應其他問題，包括是否承認指控，以及他是否為被指所做的事情感到後悔。警署外有市民對趙主彬大聲叫喊，促請局方處以最嚴厲的懲罰。

對於公開疑犯個人資料，首爾地方警察廳表示，相關委員會充分研究公開個人資料可能會帶來的影響，例如疑犯人權、家屬和周圍人士的二次傷害等。由於受害者人數多達逾70人，犯罪情節惡劣，疑犯已經被捕，警方也掌握充分證據，綜合考慮國民知情權、防範類似犯罪重演、公共利益等各種因素後，決定公開疑犯姓名、年齡、照片等資料。

「博士房」和「N號房」Telegram聊天室被指非法散播性虐影片和照片，其中「N號房」較「博士房」更早設立。「N號房」事件曝光後立即引起公憤，逾300萬人聯署向青瓦台請願，要求公開疑犯個人資料。警方目前已經拘捕124名疑犯，18名群組管理員被扣押。