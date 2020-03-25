【新冠肺炎】美國參議員要求調查中國隱瞞疫情　提決議案索償

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，美國確診個案突破五萬宗。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）3月24日提出決議案，要求全面調查中國共產黨導致疫情擴散的「謊言和行為」，並促請北京向美國和世界各國賠償損失。

共和黨參議員霍利提出決議案，要求全面徹查中國隱瞞疫情。圖為霍利2月28日在馬里蘭州出席保守派政治行動會議。（Getty Images）

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霍利表示，中國共產黨對於疫情的來源向世界說謊。他指，中共最早於12月得悉疫情，但下令實驗室摧毀樣本，並要求醫生保持沉默。他認為，現在是時候進行國際調查，研究中共隱瞞疫情在這場大流行所扮演的角色，強調中共必須為事件負責。

The cost of Beijing’s criminal conduct should be assessed and they should pay damages to USA and the world — Josh Hawley (@HawleyMO) March 24, 2020

決議案促請美國和其他國家制定疫情賠償機制，不過未有列明中共應該賠償的金額。霍利聯同共和黨眾議院斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）提出上述的兩院決議案。

共和黨眾議員班克斯（Jim Banks）同日提出跨黨派決議案，譴責中國政府處理疫情方式。他指，中國在疫情爆發初期犯下多個嚴重錯誤，加劇疫情的嚴重程度和傳播範圍，包括刻意傳播錯誤訊息淡化病毒風險、拒絕與國際衞生專家合作、對醫生和記者作內部審查等。