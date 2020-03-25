【新冠肺炎】新西蘭進入緊急狀態　全民自我隔離

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布國家進入緊急狀態抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，實施全面封鎖，全體自我隔離。這是3月23日來新西蘭再次升級戒備狀態、至最高級。

阿德恩2020年3月13日在新西蘭出席新聞發布會。（Reuters）

阿德恩3月25日在新聞發布會宣布國家進入緊急狀態，從當天晚上11時59分開始、提高全國疫情警戒水平到最高的第四級，所有新西蘭人都必須自我隔離及留在家中，關閉所有學校和辦公室，非必要服務必須停止運作，所有室內和室外活動必須停止。不過，超市、藥房、服務站以及基本銀行服務將繼續營業。

阿德恩說：「從今晚午夜開始，將執行上述措施、持續至少四周，目的是嘗試阻斷病毒的傳播途徑，切斷傳播鏈。」

阿德恩當天對議會補充原因說，新西蘭發現了社區傳染新冠肺炎的早期狀況，所以決定實施全國民眾自我隔離舉措。

阿德恩發出警告：「毫無疑問，在疫情好轉之前，會先變得更糟。我們將會遇到（控疫）滯後期，下周左右、疫情增長情況將會加劇。那個時候，我們才能開始了解，控疫舉措到底有多成功。」

阿德恩還提醒國民說：「如果你遇到任何問題，什麼能做、什麼不能做，請採用這個簡單的辦法：像已經確診染上新型冠狀病毒肺炎一樣行動。」切斷一切同家門外的接觸關係。「因為你每踏出一步，對於他人都是風險。我們必須全體一致用這個辦法思考問題。所以我們要暫停享受親自拜訪家屬、子女、孫子和孫女、朋友還有鄰居的樂趣。因為我們都把對方（安危）放在首要位置。這也是我們國家採取的措施。」

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）官網、新型冠狀病毒肺炎疫情的實時數據頁面顯示，截至3月25日，新西蘭累計確診205宗，累計治癒22宗。