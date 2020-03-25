【N號房】極諷刺　主犯「博士」趙主彬遭揭曾這樣安慰被性侵少女

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韓國N號房事件主嫌之一的趙主彬因涉嫌製作、散播未成年性剝削影片遭到警方逮捕，25日更被警方「公開示眾」移送至檢方。身分曝光後，現年25歲的鄭主彬以前在「知識IN（類似Yahoo知識+）」回答問題的內容也遭起底，其中竟還有教導女性在受到性騷擾時應該如何應對的回答，十分諷刺。

據了解，2012年曾有網友上網求問：「如果觀看未成年色情影片會被罰嗎？聽說如果女生不會被罰。」

趙主彬便在下面回應：「不久前才有女生因為觀看未成年色情影片被抓喔。」

另外也有網友詢問：「下載未成年色情影片會被處罰嗎？」

趙主彬竟回覆道：「如果被發現就會被抓，不過機率很低不用擔心。」

一名自稱中一的女學生在知識IN上寫道：「在家裏和親戚弟弟玩到一半不小心睡著，結果睜眼後卻發現自己全身被脫光光，不知道該不該告訴父母尋求協助。」

對此，趙主彬則回答她：「請一定要和父母商量，並抓出犯人，如果真的有對你下手，一定要將犯人繩之以法。」正義凜然的回答與他後來的兇殘行徑相比，可以說是十分諷刺。

另一方面，趙主彬不只曾在網上假裝暖心大哥哥開導少女，平時更經常擔任義工。根據社會福祉自願義工認證管理網站的資料顯示，趙主彬共擔任過57次義工，總時數更高達231小時。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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