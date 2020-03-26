【新冠肺炎】美國死亡個案突破千宗　逾6.8萬人確診

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲美國。美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的實時統計數據顯示，截至香港時間3月26日上午9時52分，美國確診病例增至68,960宗，死亡病例突破千宗，達到1,031宗。

美國新冠肺炎確診病例累計68,960宗，死亡病例累計1,031宗，累計治癒616宗。目前美國50個州和首都華盛頓特區都出現病例，其中紐約州疫情最嚴重，目前已有33,006宗確診病例，366宗死亡病例。

其次是新澤西州、加州和華盛頓州。新澤西州目前有4,402宗確診病例，62宗死亡病例。加州目前有3,150宗確診病例，67宗死亡病例。華盛頓州目前已有2,600宗確診病例，133宗死亡病例。

其他確診病例破千的還有密歇根州、佛羅里達州、伊利諾斯州、馬薩諸塞州、路易斯安那州、喬治亞州、德克薩斯州、賓夕法尼亞州和科羅拉多州。

白宮和參議院對於2萬億美元的經濟刺激計劃達成協議。不過仍然有參議員威脅阻礙法案通過。多名共和黨參議員要求修改部分條款，認為法案關於失業保障的規定過於「慷慨」，等於變相鼓勵失業。

民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）也表示，如果共和黨參議員堅持反對條款，將拖延法案通過。他批評，阻止美國人獲得緊急失業保險的做法令人憤怒。

經濟救助計劃主要內容包括：給符合收入標準的美國人發放現金補助（每人1,200美元）；大幅提高失業保障，延長失業補助至4個月（每周增加600美元）；為小企業提供約3,500億美元援助貸款；為受損失嚴重的企業提供約5,000億美元援助貸款或貸款擔保（例如航空公司）；為醫療系統提供約1,000億美元援助；為地方政府提供約1,500億美元的財政援助基金。