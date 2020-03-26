【新冠肺炎・美國】紐約州病例增速減慢　州長稱措施奏效

美國紐約州新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，至3月25日新增病例4,790宗，超過3萬人受感染。由於增長速度較24日慢，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示抗疫措施正在奏效。

新型冠狀病毒肺炎：紐約州成美國疫情的重災區。圖為街頭一間商店，3月25日標示正在售賣外科口罩。（Reuters）

紐約州是目前美國新型冠狀病毒肺炎疫情的重災區，州長科莫在24日表示疫情發展有如「搭子彈火車」一樣。但在25日的疫情報告中，科莫表示疫情似乎有緩和跡象。

科莫表示25日新增病例4,463宗，較24日的5,473宗少，為州政府統計以來病例首次出現較前一天減少的情況；州政府估計住院病人倍增的時間，由2天延長至4.7天，意味當局實施的封城及人群聚集管理措施正在奏效。

科莫再次要求民眾不要在公園進行如籃球一類會有密切肢體接觸的運動，情況不理想將不排除強制關閉公園及休憩場地。

科莫又表示，為應付病患州政府已增購7,000台呼吸輔助機，並指聯邦政府提供的4,000台呼吸輔助機已在運送途中。科莫24日表示當地醫院僅有4,000台呼吸輔助機，但恐怕要3萬台才能應付疫情。