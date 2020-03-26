G20特別峰會聯合聲明承諾全力抗疫　正向全球經濟注入逾5萬億美元

二十國集團（G20）3月26日舉辦特別視像峰會，多個國家及國際組織的領袖參與會議，包括中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）等，商討如何應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。G20特別峰會之後發表的聲明提到，承諾採取所有必要的衛生措施抗疫及保護民眾，又稱正向全球經濟注入超過5萬億美元。

由於新冠肺炎疫情肆虐，身處各地的領袖透過視像方式參與會議，例如法國總統馬克龍與韓國總統文在寅分別在愛麗舍宮跟青瓦台參與會議，正自我隔離的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）更是在家辦公等。

由於新冠肺炎疫情關係，各國領袖無法面對面開會，G20會議改為視像方式舉行，圖為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮（Elysée Palace）對着電視等待開會（路透社）

🔻更多領袖在各地參與G20視像峰會的照片🔻

G20領導人會後的聲明列出六大承諾，包括保護生命、保護民眾的工作與收入、保持金融穩定與恢復增長、最大限度地減少對貿易和全球供應鏈的干擾、幫助全部有需要的國家，以及協調公共衛生和財務措施。

聲明：正向全球經濟注入逾5萬億美元

聲明提到承諾採取一切必要衛生措施抗疫，又會即時分享資訊及共享研究需要的資源等。聲明又表示「我們正在向全球經濟注入超過5萬億美元，有針對性的財政政策、經濟措施和擔保計劃，以抵銷疫情帶來的社會、經濟與財政影響。」

據新華社報道，習近平在會上強調，中方秉持人類命運共同體理念，願同有關國家分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助。

主席國沙特阿拉伯的國王薩勒曼（King Salman）則在峰會開場致辭時倡議為疫苗研發提供更多資金，盡快恢復正常的貨運與服務，並要協助發展中國家對抗疫情。

薩勒曼又表示「我們一定要對此流行病作出有效與經過協調的回應，恢復對全球經濟的信心。」他稱，在貿易方面，二十國集團必須發出一個強而有力的信號，盡快恢復商品和服務的正常流通，特別是重要的醫療用品。