【新冠肺炎】2020年度美菲「肩並肩」軍事演習取消

美國印度—太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）3月27日發表聲明稱，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，宣布取消與菲律賓的「肩並肩」（Balikatan，英語中的意思是shoulder-to-shoulder）聯合軍事演習。菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）亦已確認這一消息。

肩並肩軍演歷史悠久，今次本定於5月4日至15日進行，涉及數以千計、來自兩國的軍人。駐韓及駐日美國本擬參加，但美軍在駐日、韓的基地都有疫情。

現時在菲律賓海執行任務的美國航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）傳出艦上至少20多名海軍對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）測試呈陽性反應，加上五角大樓出現第一宗確診病例，顯示美軍面對疫情的威脅增加。美軍在24小時內受感染人數增加約30%。

圖為2017年5月15日美菲海軍人員進行「肩並肩」軍事演習期間，在菲律賓卡西古蘭省下船。（AP）

羅斯福號艦上先後有8人本樣對測試呈陽性反應並搭上直升機離開。關島本是羅斯福號的下一個沿途停靠港，但不知道停泊時間會否因船員接受測試及隔離而較預期更長。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）下令全體美軍停止出國旅行以及人員移動。這項禁令將實施60天，但他說阿富汗撤軍行動不受禁令影響。

美國海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）3月26日在新聞發佈會上稱8人本樣對測試呈陽性反應，但一名匿名國防部官員在接受路透社訪問時表示，有約20多人受感染，人數可能會進一步增加。莫德利說，艦上全部5000人都會接受測試。