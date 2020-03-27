【新冠肺炎】英法捷克因疫情從伊拉克撤走軍隊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情相繼在世界各地爆發後，多國如法國、英國、捷克近日宣布因疫情而撤走駐伊拉克的軍隊。有研究中東政治的記者認為，這次疫情變相給予各國乘機「脫身」撤離的機會。

法國捷克撤走軍隊

法國軍方本來約有200人駐守伊拉克，從事訓練指導伊拉克安全部隊等工作，但法軍3月25日發表聲明稱，經過與伊拉克政府協調，特別是考慮到當前的衛生危險，軍隊訓練活動已經暫停，所有法軍人員會從伊拉克撤出，直至另行通知為止。

捷克國防部則已在3月24日公布，由於安全威脅和新冠肺炎疫情擴散關係，捷克軍隊的任務減少，決定暫時撤出駐伊拉克的軍隊，飛機已經返抵布拉格。

法國軍方宣布撤走所有在伊拉克的法軍人員至另行通知為止。圖為在法國東部城市米盧斯（Mulhouse）協助抗疫工作的法國士兵（Getty）

英軍：留下重要人員

撤走的軍隊不止於法國和捷克，法國媒體3月26日報道，由於國際聯盟訓練伊拉克安全部隊的行動已經暫停，英國、澳洲、法國及捷克都已經暫時安排軍隊從伊拉克返國。其中英國在3月19日表示會留下重要部隊人員，負責與伊拉克政府協調及確保英方利益，其餘人士則撤走。

美國領導的國際聯盟之前已在3月20日宣布，由於疫情關係，將撤出及重新部署在伊拉克的部隊。

對於軍人撤走，有專門研究中東政治的科威特《輿論報》（Al Rai）特派記者馬尼耶（Elijah J. Magnier）則認為，這是一次給予世界各地乘機「脫身」的機會，脫離美國的主導地位甚至重組聯盟。他又形容，世界將會在疫情之後變得不同。