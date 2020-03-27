【新冠肺炎】西班牙一日再多769人死　累計逾4800人病逝

西班牙3月27日公布，在過去二十四小時內，當地新增7871宗確診感染新型冠狀病毒的病例，累計確診升至64,059宗，死亡病例新增769宗，累計增至4858宗。

據西班牙衛生部3月27日數據顯示，截止26日中午，該國確診的病例數從25日的56,188宗增加至64,059宗。死亡人數在24小時內增加769宗，總數達到4,858宗。

官員：有跡象表明抗疫取得成果

據西班牙電視台AS網站3月27日文章稱，衛生緊急情況協調中心負責人西蒙（Fernando Simon）在26日的每日例行新聞發布會上表示，已有一些積極的跡象表明政府抗疫取得成果。

他說「數據表明我們的（疫情形勢）正在走向穩定。」他又稱「的確，今天的死亡人數比昨天更多，但確診病例比例為14％，是最近15天以來的最低水平。」

西班牙媒體《Murcia Today》3月27日文章稱，現在醫院進行治療的患者已達到至少36,000名，在二十四小時之內有4,165名患者接受了重症監護治療。另一方面，解除重症監護治療的患者人數增加了至少2，000人，累計9,357人。

同時，疫情使西班牙某些地區的衛生服務不堪重負，尤其是馬德里的重症監護病房目前正在超過其負荷能力兩倍的情形下運營，且戰地醫院已投入使用，以應對持續增長的重症患者數。

據報道，首都及其周邊地區的12家醫院已沒有能力接受更多重症監護患者。