【獸頭救兵】新冠肺炎西班牙封城　男子為出街不惜扮狗通街爬

全球受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），西班牙死亡數字已遠超中國，僅次意大利成為世界第二高的國家，歐洲不少國家紛紛封城，但就有位西班牙男子因在家隔離太悶，決定要扮狗出街，即時令人諗起早前人扮成動物賺錢的韓國電影《獸頭救兵》。

韓國電影《獸頭救兵》中，人扮動物是因為要助動物園度過難關。（電影劇照）

西班牙政府早前宣布，由16日起全國市民若無充足理由則禁止外出，但就可以外出放狗。根據Twitter用戶EL TALAVERANO 22日上傳一張圖片，他在Toledo的街頭拍到一張奇怪的照片。

相中有一隻巨型白色的「狗」正在爬行，仔細觀看的話就會發現其實是一名男子身穿白色緊身衣，頭戴白色毛絨假髮，更手腳並用向前爬行，網友寫下︰「在Toledo附近，有一隻奇怪的狗在行...」

西班牙竟然有男子因為悶，而扮成狗出街。（EL TALAVERANO 圖片）

不少網民都指出該名男人的行為過火，目前是非常時期，理應在家自律隔離，而不是按捺不住悶的衝動就假扮成狗出街，加上他的手觸碰過地下，又再四圍觸摸的話，有機會出處播毒，是極沒有公德心和責任心的行為。

《獸頭救兵》一眾演員表示穿上特製動物衫其實都好辛苦。（電影劇照）

扮動物唔係著件衫就似

早前韓國電影《獸頭救兵》的演員接受訪問時表示，動物衫其實很大件，都有相當的重量，所以在移動時都有不便，但拍攝時又要表現出很自然的樣貌，大家都好努力。其後扮演猩猩金盛吳講到，他們在戴上動物頭套後，其實是看不到前方，頭要保持向下望才能確保頭套的視線是望向前面，同時也特別攰。如果上圖中的西班子男子將頭保持望向地下的話，又會否沒那麼容易被發現呢？不過在疫情嚴峻的期間，大家還是乖乖留在家中減低傳播和感染率最為上策。