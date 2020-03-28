【新冠肺炎】荷美郵輪「尚丹號」4死　逾130人有感冒徵狀

荷美郵輪（Holland America Line）3月27日表示，旗下郵輪「尚丹號」（MS Zaandam）上有4名長者死亡，另有138名出現類似流感徵狀的乘客及船員，當中2人樣本對測試呈陽性反應。包括阿根廷及智利等數個國家擔心郵輪上已出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，並拒絕它靠岸，「尚丹號」已滯留太平洋數日。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月27日郵輪「尚丹號」在巴拿馬城對開水域停泊時，乘客站在客艙附設的露台上遠眺。（Reuters）

荷美郵輪稱「尚丹號」載有1,243名乘客及586名船員，還有4名醫生及4名護士。它目前在巴拿馬（Panama）水域。



荷美郵輪公司派出另一艘郵輪「鹿特丹號」（MS Rotterdam）在26日與「尚丹號」會合，提供額外的物資以及測試盒等。健康的乘客會在周末轉移到「鹿特丹號」，可通過運河並繼續餘下行程。

公司聲明稱，船上有4名年長的乘客死亡，53名乘客及85名船員出現類似流感徵狀，一些出現徵狀的病人26日接受病毒檢測，其中2人樣本呈陽性反應。

「尚丹號」3月7日在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）起行。旅程原定21日在智利（Chile）聖安東尼奧（San Antonio）結束。

「尚丹號」被多個港口拒絕靠岸後，擬駛往美國佛羅里達州（Florida）勞德代爾堡（Fort Lauderdale），但必須先通過巴拿馬運河。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）局長巴斯克斯（Ricaurte Vasquez）說該國衞生部未批准郵輪駛經運河。他說船上有人樣本對測試呈陽性反應，意味它處於被隔離狀態。