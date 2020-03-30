【新冠肺炎．最新疫情】全球染疫人數破72萬　美國確診個案逾14萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破72萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間30日上午7時14分，全球新冠肺炎確診病例達到720,117宗，死亡病例達33,925宗，痊癒個案有149,082宗。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月30日上午7時14分，美國確診個案增至140,886宗，死亡個案達2,467宗。其中紐約市為重災區，有33,768宗確診個案，另外有678宗死亡個案。

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意大利：民防局3月29日公布，新增756宗死亡個案，累計增至10,779宗，比27日破紀錄的919人不治為低，單日新增數字亦是連續第二日較前一天下跌。全國累計確診病例由前一天的92,472宗，升至97,689宗。

西班牙：西班牙衛生部3月29日公布，在過去24小時，當地再多838人染疫死亡，累計病逝人數升至6,528人。確診個案增至78,797宗，大幅增加6,731宗。

日本：截至29日，全國再多169宗確診個案，其中東京都佔68宗，再創單日新高；連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,605人，國內死亡人數為66人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。日本3月27日新增116宗確診個案，單日新增個案首次破百。

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法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月29日公布，新增292宗死亡個案，累計增至2,606宗。確診個案增加2,599宗，至40,174宗。

英國：美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間30日上午7時14分，英國有19,780個確診個案，當中有151人康復，1,231人死亡。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月30日指，截至當天凌晨零時，全國新增78宗確診個案，累計增至9,661宗。同日新增宗6死亡個案，累計增至158宗。另外，再多195名患者康復出院，令治癒總人數達到5,228人。

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伊朗：伊朗衛生部官員3月29日表示，在過去的24小時內，伊朗新增2,901宗確診病例，新增死亡病例123宗。累計確診38,309宗，其中死亡2,640宗。

敘利亞：敘利亞出現首宗新型冠狀病毒死亡個案，一名被送往醫院的婦女確診感染新冠病毒後喪生。當地至今有9人確診染病。