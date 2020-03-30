【新冠肺炎】美國確診迫近14萬宗　特朗普料死亡率兩周內到頂

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（29日）在白宮舉行記者會，宣布在本月中實行的社交防疫措施，由原本至4月12日延長至4月30日，以阻止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散。

特朗普在3月16日發布的抗疫指引，要求國民避免不必要外遊，避免到酒吧、餐廳和美食廣場或參加超過10個人的聚會，以及在可行的情況下，兒童應該留在家中學習。

聯邦快遞及UPS協助運物資

特朗普預計，美國將於兩周內（復活節期間）到達疫情死亡人數的高峰，故決定將涵蓋全國的社交距離指引有效期延長至4月底；全美兩大快遞公司，包括聯邦快遞及UPS將會協助政府將物資運到疫情嚴重的州份，同時華府已採購10萬部呼吸機，稍後將會附運。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至香港時間周一（30日）凌晨5時40分，美國的確診病例為137294宗，2414人死亡。美國國家過敏與傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）接受CNN訪問時稱，死亡人數達100萬或更多雖然並非不可能，但機會很微，他估計最終死亡人數介乎10萬至20萬，確診宗數則可能達數百萬。

特朗普表示，如果美國能將染病死亡人數由原先預計可能達到的220萬，控制在10萬至20萬之內，就代表美國「已經做得很好」。

▼疫情下的美國

+ 5 + 4 + 3

（綜合報道）