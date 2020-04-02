【新冠肺炎】紐約年輕確診者住院比例高　或與潛在健康問題有關

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國肆虐，當地醫護發現，疫情重災區紐約市的年輕成年人確診患者，住院比例竟意外地高，顛覆一直以來長者才是危險族群的設想。

新冠肺炎：紐約市衞生部門數據指出，當地年輕確診者住院比例出奇地高。圖為4月1日皇后區民眾戴上口罩。（AP）

彭博社4月1日報道，世衛（WHO）資料顯示，全球50歲以下中度至重度確診者的比例，僅在10%至15%間。不過紐約市衞生部門數據指出，當地約有五分之一的住院確診者，年齡在44歲以下。

美國缺乏對病毒的廣泛測試，因此當局很難知道哪些族群受到最大威脅，但是彭博社指出，受訪的醫護人員表示，需要動用維生系統的年輕患者人數出奇地多。

西奈山晨邊醫院（Mount Sinai Morningside Hospital）醫生傑克森（Kaedrea Jackson）指出，如此多的年輕患者不符合中國或意大利告之的情況。他估算，院內多達20%確診患者年紀在50歲以下。

國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）報告指出，在中國僅4.3%的住院確診者年齡在40至49歲；30到39歲者就有3.4%。報道指出，這些差異可能與人口結構、罹患慢性病的比率或醫療做法與資源有關。

報道又指出，美國有三分之二的人有過重或肥胖問題，這會增加染疫風險。當地更有近半的人有高血壓，還有八分之一的美國人過去一年完全無看過醫生，意味可能有些人有潛在健康問題而不自知。紐約市衞生部門的統計指出，當地914名確診死者中，77％人患有糖尿病，肺病，心臟病或哮喘等疾病。