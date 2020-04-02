【新冠肺炎】為何各國死亡率差距甚大？　說穿了只是「數字遊戲」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，最新確診個案已經突破93萬宗，逾4.7萬人死亡。外界分析疫情數據時，不難發現各地死亡率的差距可以極大。例如意大利的死亡率達11%，反觀鄰國德國只有1%。早在疫情初期已經有人將情況歸因於部份國家人口較老。不過說穿了，這只是場數字遊戲。

檢測範圍

牽涉死亡率高低最直截了當的因素便是進行檢測的數目。德國烏爾姆大學流行病學和醫學生物統計學研究所總監羅滕巴赫（Dietrich Rothenbacher）指出，大部份國家缺乏廣泛且有系統的檢測，導致各國死亡率出現差異。他認為，現時不能直接比較各國數據，因為要得到準確數據，連無症狀人士也要接受檢測。

冰島是其中一個進行廣泛檢測的國家，約36.5萬人口中，迄今已經有逾3%人接受檢測，包括無症狀人士。全國累計有1,220宗確診個案，只得2宗死亡個案，死亡率不足1%。

德國目前死亡率只有大約1%，抗疫成果顯著。專家指，德國每周可以進行最多50萬個測試。連同大量深切治療部病床，以及早期實施社交疏遠措施，上述因素導致德國成功維持低死亡率。圖為3月26日，德國柏林一間診所新設的深切治療部。（美聯社）

死亡定義

各國對「死於新冠肺炎」的定義也有不同。例如在英國，衛生與社會保健部每日公布的死亡數字是指有多少確診者死亡。大部份地區如德國、意大利和香港都採取同樣計算方式。

美國的計算方式卻不一樣。雖然現時所有死亡的確診者都會列為肺炎死亡個案，但疫情過後最終數字或會不同。醫生向疾病控制和預防中心上報死亡個案時，需要填報患者是否死於新冠肺炎。意思是指，如果醫生認為患者雖然確診，但是死於心臟病或腦動脈瘤等，而非肺炎引致，將不會列為肺炎死亡個案。

外界懷疑意大利等國家有隱形個案未列入統計，導致死亡率並非完全準確。圖為3月31日，意大利羅馬有戴口罩的市民路過圖拉真廣場。（美聯社）

隱形個案

疫情當前猶如戰爭時期，實驗室自然忙得不可開交。有患者還未趕及接受測試便已病逝，但醫生仍然要為患者斷定死因。在疫情下，醫生傾向將死因歸咎於新冠肺炎，不過由於死者當中有不少是長期病患者，未必感染肺炎而死，所以有機會高估死亡數字。

相反，隱形死亡個案則會低估死亡數字。根據官方數據，意大利倫巴第（Lombardy）小鎮Nembro只有31人死於新冠肺炎，但初步調查發現，連同其他死亡原因，整體死亡率比起去年同期高出四倍。部份死者可能已經感染，但未有接受測試和確診。