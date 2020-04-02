【新冠肺炎】美媒：白宮或很快要求民眾戴口罩

隨着美國新冠肺炎（COVID-19）疫情的惡化，美國報道4月1日報道，白宮的抗疫工作小組準備調整政策，或很快發布正式指引要求民眾在公眾地方戴口罩。

美國有線電視新聞網（CNN）4月1日報道稱，白宮或很快提出要求，建議美國民眾在公眾地方佩戴口罩。

報道稱，知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）的抗疫工作小組大多數成員已經達成一致，並認為美國人應該開始在公眾地方佩戴口罩，並可能就此事發表正式的指引。

3月31日，在白宮舉行的記者會上，特朗普曾表示，他對這個觀點持開放態度，並透露小組成員正就此起草建議文件。特朗普表示「我的感覺是，如果人們願意這樣做，那肯定沒有傷害，我也會說，這麼做吧。」不過話鋒一轉，他又說「但是，如果需要，請使用圍巾，而不是戴口罩或其他東西。」

CNN報道，特朗普的言論反映出政府官員日益增強的信念，即需要做更多的工作，來防止無症狀感染者傳播病毒。目前，美國衛生專家認為用織物覆蓋鼻子和嘴巴，可以阻止把病毒傳播給其他人。

白宮抗疫工作小組的一些成員如醫生伯克斯（Deborah Birx）曾在會議上告誡人們，不要建議美國人戴口罩，因為他們擔心戴口罩會讓他們產生一種受到保護的錯覺，並阻止他們保持社交疏離（Social distancing）。

目前情況已有所改變，尤其是外界對無症狀感染者傳播病毒有更多新認識，美國醫療總監亞當斯（Jerome Adams）4月1日在接受美國媒體採訪時說，已經了解到有相當數量的無症狀感染者傳播個案，所以已要求疾病控制和預防中心（CDC）重新考慮是否建議更多的人戴口罩。