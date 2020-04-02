【新冠肺炎】英醫學協會指引建議若資源有限　或優先救治年輕患者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，英國疫情加劇，嚴重影響當地醫療系統。英國醫學協會（British Medical Association）4月1日發布予當地醫生的新指引建議，如果醫院不堪負荷，醫生在評估後難免可能要決定放棄治療某些患者，以騰出資源治療會有更高的生存率的患者。

新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎疫情威脅英國，圖為4月2日倫敦一所醫院外的醫護人員。（Reuters）

該文件指出，若疫情達到高峰時，呼吸機等稀缺資源的分配決策，可能會影響患者能否接受治療的機會，醫護需要就如何分配資源作出艱難決定。指引旨在為醫生提供道德指導，以在資源過度緊張時，決定誰能受醫治。

醫護人員可能要評估病人情況，以決定的誰能優先得到治療。《衛報》報道，指引建議年輕及健康的人應較長者優先接受治療，長期病患者亦可能會較遲獲得治療。

文件又指出，若患者入院後病情沒有改善，甚至惡化，醫生可能不得不停止治療，將資源留給他人。這同時意味醫生將可能要拒絕治療某些人。

醫學協會醫學倫理委員會主席奇澤姆（John Chisholm）形容，無人願意做出這些決定，但如果資源不堪重負，那麼就必須作出這些決定。