【新冠肺炎】紐約州錄得單日最多人不治　州長呼籲全國伸出援手

美國持續遭受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊，當中在重災區紐約州的喪生人數在4月3日錄得單日新高，目前當地的確診個案接近10.3萬，州長科莫（Andrew Cuomo）呼籲其他州份一同應對疫情。

科莫表示，當地在過去24小時再多562人身亡，打破單日新高，至今紐約州一共有2935人喪生。另外州內的確診個案數目為102863宗，超過1.4萬人留院治療，他警告當地的呼吸機及醫院床位不足，在不久的將來或有更多人死於疫情。

他直言紐約正陷入危機，希望其他地方提供協助。科莫稱會簽署行政指令，向州內私人醫院及企業徵用多餘的呼吸機，並指會為了拯救更多生命，自己一力承擔有關指令可能帶來的法律挑戰。

對於當地醫護的個人保護裝備不足的情況，科莫表示與阿里巴巴創辦人馬雲聯絡，獲對方答應提供相關物資。另外，他和同場的紐約州衛生官員認為，民眾在公眾地方戴口罩確有助保障大家，但不應視之為保持社交距離的代替品，強調每個人仍需做足個人保護措施。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國全國的確診個案有257773宗，6586人死亡，最少9311人康復。