【新冠肺炎】美國政府阻止3M出口N95口罩　3M公司：違人道主義

受新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，美國政府被指要求3M公司將其在海外生產的口罩運回美國，並阻止該公司向加拿大、拉美等地出口N95口罩。3M公司4月3日發聲明，警告此舉有違人道主義，或導致其他國家報復。

新冠病毒在美國迅速蔓延，口罩成為民眾重要的防疫工具。（路透社）

特朗普（Donald Trump）4月2日在白宮稱他已經依據《國防生產法》簽署一項命令，授權美國聯邦機構從3M公司獲取他們認為抗疫所需的N95口罩，「希望他們（3M）能夠做他們應該做的事情。」

對此，3M公司4月3日發佈聲明表示，美國聯邦政府正式援引《國防生產法》要求該公司優先考慮美國聯邦應急管理局（FEMA）的N95口罩訂單。「上周末，在與政府合作的過程中，其要求3M公司增加我們目前海外業務進口到美國口罩的數量……例如本月初，我們獲得中國的批准，可以向美國出口由3M公司在中國生產的1,000萬個N95防護口罩。」

聲明稱，政府還要求3M停止把在美國生產的N95口罩出口到加拿大和拉美市場。聲明警告稱「停止向加拿大和拉美醫護人員提供口罩會產生重大的人道主義影響，因為我們是這兩個地區口罩的重要供應商。」聲明又補充稱「停止美國生產口罩的出口，可能會導致其他國家進行報復，並採取同樣的行動……若發生這種情況，提供給美國的口罩數量實際上將減少，這與我們和政府為美國人民所尋求的恰恰相反。」

3M公司表示，公司不會提高口罩價格，也將繼續打擊哄抬價格和未經授權的轉售行為。並會與聯邦政府密切合作，執行《國防生產法》，「最大限度地為美國醫療工作者生產口罩。」