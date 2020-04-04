【新冠肺炎・美國】紐約市向所有市民提供免費一日三餐

美國目前是全球最多人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的國家，確診病例超過27萬宗，「重災區」紐約市宣布自4月3日開始，向所有紐約市民提供免費一日三餐。

美國新冠肺炎疫情：紐約市長白思豪4月2日提出新建議，稱民眾外出時應戴上頭巾或圍巾遮掩臉部。圖為他3月31日在紐約講話（路透社）

美國媒體報道，不論成人或兒童，紐約全部有需要人士都可以前往領餐處享用免費的早餐、午餐和晚餐。該市共有435個領餐處，遍布5個行政區。

紐約的領餐處以前僅向學生和學生家庭提供服務，但現在所有人都能領取食物。

NEWS: starting tomorrow, Friday, April 3, 2020 three free meals will be available daily for ALL New Yorkers in more than 400 Meal Hubs across the 5 boroughs. To find a location near you visit https://t.co/ZOQdtTXnLo or text "NYC FOOD" to 877-877. pic.twitter.com/ntrwdoEsw4 — NYC Public Schools (@NYCSchools) April 2, 2020

紐約疫情嚴峻，截至4月3日早上，紐約市有52,948宗累計確診病例，累計死亡人數1,584人。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）4月2日建議，所有民眾在公眾地方應使用頭巾或圍巾遮掩口鼻，也可使用家中自製的物品遮蓋面部。