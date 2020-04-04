中國成功出口首批第三代紅箭12導彈　俄專家：美國的競爭者

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球不斷升級之際，中國武器出口商北方工業公司（Norinco Corp）宣布成功出口第三代反坦克導彈給首個外國客戶。俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）4月3日對此作出解讀。

俄羅斯衛星通訊社4月3日報道，北方工業公司宣布，第三代反坦克導彈「紅箭-12反坦克導彈」（HJ-12）成功出口給首個外國客戶，但未有透露更多的有關合同方面的信息，包括買家名稱、所購商品的數量和價值。

卡申指出，這套系統在2014年舉行的國際展上第一次亮相，是目前美國FGM-148標槍（Javelin）導彈的唯一非西方競爭者。

2017年7月31日，解放軍在內蒙古朱日和舉行閲兵慶祝建軍90周年，圖為紅箭-10反坦克導彈方隊亮相。（新華社）

報道引述卡申介紹，這兩套系統的戰術技術特性非常接近，都是紅外製導，導彈操作員因此無需在導彈飛行過程中照射目標，不需要將其定在瞄準準星上，也有「發射後不管」原則，很多情況下可提高系統操作員在戰場上的存活機率。

報道稱，這兩套系統都屬於輕型便攜，重量約為22公斤，最大射程約4000米，導彈中裝備有昂貴的紅外製導頭部，因此，此類系統的特點是價格昂貴。比如美國為武裝力量配備的由發射裝置和標槍（Javelin）導彈組成的綜合體，價格要超過20萬美元。此類系統，與上一代的半自動制導和激光照射目標的相比，價格上要高出數倍。

目前還不清楚中國「紅箭-12」在市場上是否要比同類的「標槍」更便宜，具體價格情況還是未知數。