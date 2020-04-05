【新冠肺炎】基辛格：新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序

美國前國務卿基辛格4月3日《華爾街日報》刊登評論，指新型冠狀病毒肺炎大流行將永遠改變世界秩序。

基辛格在文章中指出，在一個分化的國家，必須有一個有效率、有遠見的政府來克服當下在規模上和全球範圍內「前所未有」的障礙，因此維持公眾的信任對於社會團結、社群關係以及國際和平與穩定是至關重要的。

他說：「國家的團結和繁榮建立在這樣的信念上，即國家機構能夠預見災難、阻止其影響並恢復穩定。而當新冠病毒大流行結束時，許多國家機構將被視為失敗，」基辛格說，「事實是，世界在新冠肺炎疫情後將永遠改變，現在爭論已經過去的事，只會讓必須做的事情更加困難。」

他說，新冠肺炎疫情的流行規模以及兇猛程度是空前的，其傳播是指數級的：美國的病例數每5天就增加一倍。在他撰寫此文時，此病沒有治癒的方法。醫療供需品也不足以應付不斷擴大的病例。深切治療部已經到了不勝負荷的邊緣。檢測量不足以確定感染的程度，更不用說逆轉其蔓延。成功的疫苗可能需要12到18個月才出現。

基辛格表示，美國政府在避免災難上已做了紮實的工作。新冠肺炎疫情對美國政府的「最終測試」將是，能否制止病毒傳播、逆轉這個情況，以及其規模足以讓公眾保持對美國人能治理國家的信心。

圖為2020年1月21日美國前國務卿基辛格（左）與德國總理默克爾出席「基辛格獎」頒獎典禮。這個由德國的柏林美國研究院頒發的獎項，對於在跨大西洋關係方面有出色表現者予以鼓勵。默克爾是2019年的得獎者。（Getty）

他指出，美國當前在新冠肺炎疫情防治上有義務在三個領域作出努力：

第一，增強全球對於傳染性疾病的適應能力。此前包括根除天花、研發脊髓灰質炎疫苗以及新興的統計技術等技術成就使得人們陷入危險的自滿中。他說美國需要開發新技術和科技控制傳染，研發相應的疫苗。城市、州份與區域應通過儲備、合作的計劃以及在科技的前沿探索，保護它們的民眾。

第二，要努力治癒世界經濟所受的創傷。他說全球領袖已在2008年金融危機中汲取教訓一一些教訓。現時的經濟危機更加複雜。為阻止病毒傳播的措施如社交疏離、關閉學校及商業活動都帶來經濟痛楚。另外，任何經濟刺激計劃應該減輕疫情對全球最脆弱社群的影響。

第三，要保護當前自由流動的世界秩序。他表示，由於疫情暴發，各國開始重新回到最初的「城邦國家」，由城牆包圍起來不受外界侵害。基辛格說，新冠肺炎疫情導致年代誤植的情況，在當下這個世界繁榮取決於全球貿易、人口流動的時代，「城邦國家」的城牆正在復興。

他呼籲在國內政治和國際外交中，各方都必須克制，將抗疫置於首要位置。

基辛格最後在交末寫道：「我們從《坦克大決戰》（Battle of the Bulge）的模樣發展到一個愈趨繁榮以及人類尊嚴提升的時代。現在，我們活在一個劃時代時期。對於國家領袖來說，歷史性的挑戰是處理危機同時構建未來。（他們）失敗的話會令世界着火。」