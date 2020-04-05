【新冠肺炎】印度孟買貧民窟出現確診及死亡個案　恐爆發疫情

亞洲最大貧民窟、位於印度孟買的塔拉維貧民窟（slum of Dharavi）出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，包括3宗確診以及1個死亡個案，這令人擔心當地會爆發疫情。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月5日，一名男子在普拉亞格拉傑購買口罩。（AP）

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孟買市政府已封閉塔拉維貧民窟部分地方。在塔拉維的確診個案中，1名病人是醫生，另一人是市政公司職員。染疫死亡的病人是56歲男子。他在3月29日因發燒入院，4月1日確診，當天晚上去世。他生前沒有外遊紀錄。

塔拉維貧民窟估計有70萬至100萬人居住。它佔地約5平方公里，內部人口密集且衛生狀況惡劣，爆發疫情的風險很高。

這是印度自出現疫情以來，第二宗涉及貧民窟的死亡個案。大孟買市政公司（Brihanmumbai Municipal Corporation）向美國有線新聞網絡（CNN）確認，3月31日1名住在馬爾瓦尼貧民窟（slum of Malvani）的63歲男子確診，在當天傍晚去世。

印度已自3月25日起全國「封城」，政府要求全國13億民眾都留在家中，以遏止病毒散播。