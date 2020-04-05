Zoom屢爆安全漏洞　承認曾分流部分數據到中國

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，不少學生及打工仔都要留家中避疫，轉為以視像會議軟件「Zoom」在網絡上課或開會，軟件安全問題備受關注。公司承認曾將部分客戶數據分流中國處理，引發外界憂慮。

Zoom：視像會議軟件Zoom的安全問題被受關注，公司承認曾將部分客戶數據分流中國處理。圖為行政總裁袁征2019年4月18日出席公司在納斯達克上市。（AP）

加拿大多倫多大學的公民調查中心（The Citizen Lab）4月3日發表研究指出，Zoom的加密會議及視像內容，以自家製系統加密有重大漏洞。公司使用的加密鑰，部分來自中國服務器公司。

報告又質疑Zoom是一間「擁有中國心的美國公司」，指Zoom在中國擁有3家公司，聘用當地至少700名員工，批評這個安排一方面節省公司在美工資支出，一方面提高在美利潤。

報告同時質疑Zoom可能會被中國政府的壓力左右，安全問題成疑，不建議涉及敏感資料的機構使用。

科技網站TechCrunch4月4日報道，Zoom承認由於過去幾周的用戶急增，為應對流量上升，錯誤把用戶的會議分流到中國兩間數據中心處理。公司強調已盡快修正漏洞，但沒有指出有多少用戶受影響。

Zoom早前已被指易遭黑客入侵，《華爾街日報》同日報道，Zoom創辦人兼行政總裁袁征（Eric Yuan）日前接受訪問時指出，事件他讓反思。

他承諾會提供點對點加密技術 ，不過該技術要在幾個月後才能使用。他又在訪問中表示：「若我們再次有差池，那就『玩完』了（If we mess up again, it's done）。」