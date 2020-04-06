【新冠肺炎】印度鐵路公司167年來首度停運　2萬舊車廂變隔離病房

印度總理莫迪（Narendra Modi）3月25日下令全國實施封鎖措施，以預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延。印度鐵路公司（Indian Railway）其後決定停駛全國客運列車至4月14日。這是該國鐵路自167年以來首次暫停列車班次。

印度新冠肺炎疫情：印度鐵路公司3月25日決定停駛全國客運列車。圖為3月29日印度高哈蒂一名鐵路公司職員在將車廂改裝成隔離病房。（Reuters）

公司現在還已決定把2萬節舊火車車廂改造為隔離病房。印度鐵路委員會（Railway Board）媒體與企業通訊主任巴傑帕伊（Rajesh Dutt Bajpai）表示，第一批的5,000個隔離病房會在2周內準備好，如有必要可在48小時內改裝更多車廂。

每節車廂最多可容納16名患者。車廂內有存放醫療用品和設備的地方。

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌



Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020

印度衞生和家庭福利部4月6日上午9時發布數據顯示，該國在過去12小時內新增490宗確診個案，以及109宗死亡個案。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的全球疫情最新統計數據顯示，截至香港時間下午3時，印度累計有4,314人確診，118人死亡，328人康復。