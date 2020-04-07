【新冠肺炎】柏林憂美國另類搶購　德軍助從中國直接運回醫療物資

盧森堡廣播電視台—德國台（RTL）4月6日報道，德國柏林市衞生局長卡萊奇（Dilek Kalayci）3月底向德國聯邦國防軍尋求幫助，請求德軍護送防護裝備的運輸。4月4日，德國聯邦國防軍已從萊比錫/哈雷機場（Leipzig/Halle Airport）向柏林運輸200萬枚中國製造的呼吸面罩和30萬套防護服。

柏林衞生行政部門發言人6日稱，卡萊奇還請求德國聯邦直接派飛機從中國運輸更多的防護口罩，但目前她尚未收到回覆。

德國媒體5日援引德國防部發言人的話報道，德國聯邦國防軍只會在「使用商業手段運輸防護物資的可能性耗盡之時」才會計劃參與海外運輸，德國防部只想在絕對緊急的情況下，才動用軍用飛機將防護口罩（從國外）運往德國。

美否認進行「另類搶購」

英國《衛報》在4月3日的報道指出，德國柏林市政府證實，本擬為柏林警隊訂購、由美國3M公司在中國的廠房生產的一批N95口罩，在運經泰國曼谷機場時有約20萬個N95口罩被沒收，沒有抵達原定目的地。這是整批40萬個口罩訂單的一部分。

德國柏林州內政部長蓋澤勒（Andreas Geisel）4月4日在個人Twitter帳戶上轉發《華爾街日報》的相關報道，就此事形容美方行為是「現代海盜行為」（an act of modern piracy）。他亦呼籲德國聯邦政府要求華府遵守國際貿易規例。

蓋澤勒6日在德國電視二台（ZDF）的晨間新聞上說，無論是這批口罩是沒收了還是被取消了，或者是有人帶着錢箱來讓他們轉道美國，它們都已被帶到了美國。美國駐德國大使館4月6日否認美國沒收德國訂購的口罩，稱美國政府沒有採取任何行動將原定供應德國的貨物轉運，亦不知道有這批貨。