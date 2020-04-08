美媒揭納瓦羅1月就疫情發警告　特朗普稱1天前才看到

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在1月及2月曾發備忘錄警告特朗普政府說，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）可導致美國承受數巨額損失，以及大批美國公民面臨生病或死亡的風險。不過總統特朗普（Donald Trump）4月7日稱未見過它們。他亦否認說，如有看過它們就會改變做法。

納瓦羅在1月29日發出的備忘錄中警告他在白宮的同事，新型冠狀病毒會導致美國逾50萬人死亡以及導致該國損失接近6萬億美元。他2月底再發備忘錄，對情況表現得更警惕。他說美國可能會有多達200萬人死亡。

他日期為1月29日的備忘錄是發給美國國家安全委員會（National Security Council），日期為1月23日的一份，收件人是總統。國家安全委員會讓他的備忘錄在白宮以及多個部門傳閱。

第一份備忘錄中，納瓦羅解釋為何要立即對中國「封關」。他發的第二份備忘錄警告美國全面爆發大流行或會有多達200萬人死亡，他呼籲撥款至少30億美元來做預防、治療、接種和診斷。他寫道：「現在不是國會錙銖必較以及討價還價的時候。」

經對照納瓦羅示警與特朗普政府對疫情做出反應的時間表，外界會發現特朗普政府遲了很多才公開確認美國在備忘錄中寫到的情境。

白宮內部在2020年1月已經發布新冠肺炎預警備忘錄，但未引起足夠重視。圖為3月27日，白宮貿易顧問納瓦羅（右）在華盛頓出席新聞發布會。（AP）

在第一份備忘錄於白宮內傳閱之際，特朗普對外還說情況受控。不過在備忘錄發出的同一天，正是美國組成白宮新冠疫情工作組之時。來到2月特朗普仍在淡化疫情的威脅。他指病毒或會隨天氣變暖而趨弱、繼而消失，確診個案會跌至「接近零」。

美國媒體Axios是在4月6日稍晚時候報道這些備忘錄的，特朗普7日在記者會上說，自己是在1天前才讀到它們。而根據他的說法，即使他有看到備忘錄，都不會改變政府的做法。

特朗普在7日於記者會上被問及備忘錄的事，他說：「我不認為它會改變什麼，因為我基本上做了備忘錄中所說的事。」他指的是1月31宣布將禁止近期到過中國的非美國公民入境。措施在2月2日生效。

特朗普7日在記者會上就自己之前樂觀的言論回應，稱他相信總統的角色是當啦啦隊員：「我是這個國家的啦啦隊員。我不想製造混亂及恐慌或其他所有東西。」