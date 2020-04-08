【美國大選】桑德斯宣布中止競選　拜登料成為民主黨正式候選人

美國民主黨總統候選人之爭出現突破性發展，資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）4月8日宣布中止競選活動，意味前副總統拜登（Joe Biden）很大機會成為民主黨的正式候選人出戰11月的大選，挑戰總統特朗普（Donald Trump）的地位。

桑德斯透過網上發表演說，稱自己的形勢落後拜登太多，因此沒可能踏上勝利之路，他亦認為對方是一個可以合作爭取推動進取理念的人。

現年78歲的桑德斯在2016年亦曾經角逐黨內正式候選人之爭，但不敵前國務卿希拉里（Hillary Clinton）。他在今年捲土重來，成功爭取年輕選民及拉丁裔美國人支持，並在選戰初段奪得艾奧瓦州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）及內華達州（Nevada）的支持，為他建立優勢。

不過拜登在南卡羅來納州（South Carolina）取得大勝，令形勢開始逆轉，加上多名退選人士紛紛表明支持拜登，令桑德斯陷於苦戰。結果桑德斯在3月中的「第三次超級星期二」接連在佛羅里達（Florida）、伊利諾伊（Illinois）及亞利桑那（Arizona）三個州份落敗，令他無法收窄與拜登的差距，當時已經有消息指，桑德斯有意重新考慮前景。

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

而在桑德斯退選的消息傳出後不久，特朗普就在Twitter評論一番，指對方失利的原因歸咎於女參議員沃倫（Elizabeth Warren），稱如果不是她參選，桑德斯或會在「超級星期二」贏得所有州份。他認為這個結果正是民主黨與民主黨全國委員會（DNC）所想，正如希拉里徹底失敗的情形。特朗普認為桑德斯的支持者應改為支持共和黨作為交易。

Together we will defeat Donald Trump. But we will also address the climate crisis. We will make college affordable. And we will make health care available to all. We will not just rebuild this nation – we’ll transform it. And I’m asking you to join me. https://t.co/vJXlroCdDd — Joe Biden (@JoeBiden) April 8, 2020

拜登則在Twitter留言大讚桑德斯，稱對方是一合偉大的領袖和要求國家改變最大的聲音。他認為桑德斯創造了一個強大的運動，有利國家和未來，並強調大家要聯手擊敗特朗普，同時會歡迎桑德斯的支持者加入。拜登指，大家會一同應對氣候危機、改革大學學費制度和醫療保健等，為國家帶來改變。