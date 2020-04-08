【美國大選】桑德斯宣布中止競選　拜登料成為民主黨正式候選人

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美國民主黨總統候選人之爭出現突破性發展，資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）4月8日宣布中止競選活動，意味前副總統拜登（Joe Biden）很大機會成為民主黨的正式候選人出戰11月的大選，挑戰總統特朗普（Donald Trump）的地位。

桑德斯透過網上發表演說，稱自己的形勢落後拜登太多，因此沒可能踏上勝利之路，他亦認為對方是一個可以合作爭取推動進取理念的人。

現年78歲的桑德斯在2016年亦曾經角逐黨內正式候選人之爭，但不敵前國務卿希拉里（Hillary Clinton）。他在今年捲土重來，成功爭取年輕選民及拉丁裔美國人支持，並在選戰初段奪得艾奧瓦州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）及內華達州（Nevada）的支持，為他建立優勢。

不過拜登在南卡羅來納州（South Carolina）取得大勝，令形勢開始逆轉，加上多名退選人士紛紛表明支持拜登，令桑德斯陷於苦戰。結果桑德斯在3月中的「第三次超級星期二」接連在佛羅里達（Florida）、伊利諾伊（Illinois）及亞利桑那（Arizona）三個州份落敗，令他無法收窄與拜登的差距，當時已經有消息指，桑德斯有意重新考慮前景。

而在桑德斯退選的消息傳出後不久，特朗普就在Twitter評論一番，指對方失利的原因歸咎於女參議員沃倫（Elizabeth Warren），稱如果不是她參選，桑德斯或會在「超級星期二」贏得所有州份。他認為這個結果正是民主黨與民主黨全國委員會（DNC）所想，正如希拉里徹底失敗的情形。特朗普認為桑德斯的支持者應改為支持共和黨作為交易。

拜登則在Twitter留言大讚桑德斯，稱對方是一合偉大的領袖和要求國家改變最大的聲音。他認為桑德斯創造了一個強大的運動，有利國家和未來，並強調大家要聯手擊敗特朗普，同時會歡迎桑德斯的支持者加入。拜登指，大家會一同應對氣候危機、改革大學學費制度和醫療保健等，為國家帶來改變。

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