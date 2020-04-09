【新冠肺炎】全球確診病例升破150萬　美國個案逾42萬

全球的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案持續增加，根據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計數據顯示，截至4月9日，世界各地的累計確診病例升至1,500,830宗，最少87,706人喪生。

目前疫情遍及184個國家和地區，美國的形勢持續嚴峻，確診病例423135宗，14390人不治。全國50個州、華盛頓特區及海外領土都錄得個案，而懷俄明州（Wyoming）是唯一沒錄得死亡病例的州份。

紐約州是美國疫情最嚴重的地區，當地在8日新增10480宗確診個案，令總數升至149316宗，意味當地超過西班牙的148220宗，成為全球最多確診病例的地區。

州長科莫（Andrew Cuomo）指，目前州內有最少6268人死於這場疫情，比2001年911襲擊中在世貿中心喪生的2753人更多。不過他認為，現時當地保持社交距離的措施有效，令確診數字的曲線明顯拉平，但他強調民眾仍要保持警惕，指疫情高峰尚未過去，警告將來數天的死亡數字可能比目前相近或更多。他同時承認，或者有確診人士在家中死亡，但這些數字或沒有計算在內，指實際數字可能會更高。