【新冠肺炎】美媒：美國家醫療戰略儲備幾乎耗盡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國肆虐，美聯社4月8日引述美國衞生與公眾服務部（HHS）報道，美國的N95口罩、外科口罩及手術袍等國家醫療戰略儲備幾乎耗盡。眾議院監督和改革委員會（House Oversight and Reform Committee）呼籲，總統特朗普必須立即採取行動解決這些不足。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國肆虐，美國或面臨戰略儲備耗盡。圖為中國捐贈到當地的幾箱N95口罩及個人防護設備，4月8日被被堆放在紐約一所醫療中心外面。（Reuters）

衞生與公眾服務部8日指出，聯邦庫存正在部署庫存中剩餘的個人防護裝備。有關講法與眾議院監督和改革委員會同日發布的文件吻合。文件顯示，庫存中約90％的個人防護裝備已分發給州或地方政府。

衞生與公眾服務部發言人麥基奧（Katherine McKeogh）表示，剩餘的10％將保留以支持聯邦政府的應對工作。

監督與改革委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）指出，特朗普未能及早指示聯邦緊急措施署（FEMA），也未能充分利用《國防生產法》賦予他的權力，來採購和管理這些國家戰略儲備，呼籲他必須立即採取行動解決。

美聯社報道，在疫情爆發之初，聯邦庫存約有1,300萬個N95口罩，但特朗普政府卻在頭兩個月淡化病毒的威脅，一直等到3月中旬才採取行動。衞生與公眾服務部3月12日批量訂購N95口罩，並在21日大額訂購。但白宮預測，這些合約要到4月底才能大量交付到國家庫存。