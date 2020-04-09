【新冠肺炎】芬蘭指中國口罩不適宜醫院使用

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，許多國家都面臨醫療物資短缺的問題，紛紛從中國進口。但繼荷蘭指中國製口罩KN95在測試中被發現未能緊貼臉部以及過濾病毒功能不合格後，芬蘭亦指中國出口的口罩不適宜醫院使用。

芬蘭政府8日承認，其向中國購買的200多萬個防護型口罩證明並不適宜醫院使用。

芬蘭社會事務和衞生部（Ministry of Social Affairs and Health）部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）4月7日在Twitter上載一張照片，顯示芬蘭訂購200萬片外科手術口罩以及23萬個人工呼吸器（respirator）已從中國廣州運抵赫爾辛基機場，還說會對它們進行檢查及測試。

Suomeen saapui juuri ensimmäinen koneellinen kirurgisia maskeja (2 milj. kpl) ja hengityssuojaimia (230 000 kpl). Materiaalit tarkastetaan ja testataan normaalin käytännön mukaisesti ennen käyttöönottoa. pic.twitter.com/9ejsiYvlTn — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) April 7, 2020

芬蘭官員在8日發現，這批口罩不符合在醫療環境中用於對抗新冠病毒的標準。衞生部常務秘書長Kirsi Varhila在記者會表示：「這當然讓我們有點失望。」不過她說，這批口罩可供院舍護理設施中的照護員在進行家訪時使用。

National Emergency Supply Agency主管Tomi Lounema在記者會上指出，其他歐洲國家在訂購中國製物資時亦遇上類似的問題，這是由於中國口罩市場「極端混亂」所致。

西班牙、荷蘭、土耳其及澳洲都將其訂購的中國製口罩退貨。

中國外交部發言人華春瑩4月2日曾回覆說，關於荷蘭媒體稱口罩存在質量問題，根據中方有關部門初步調查了解，那批口罩是荷蘭代理商自己採購的，中方企業發貨前已告知荷方此批口罩為非醫用口罩，出口報關手續也是以「非醫用口罩」名義履行的。

中國外長王毅4月3日同德國外長馬斯（Heiko Maas）通電話時也說，中方一貫高度重視出口產品質量，推出了嚴格的監管措施，目前有資質的企業正在開足馬力生產，力爭滿足各國對醫療物資的需求。各方應本着實事求是的態度，通過平等協商解決在商品購買過程中出現的個別分歧。任何將產品污名化的做法都不利於抗疫合作。