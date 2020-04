為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延,台灣於4月1日宣布第一波口罩捐贈,並定名為「國際人道援助行動」,捐贈美國、歐洲及台灣友邦共計1000萬個療口罩等防疫醫療物資。

台外交部發言人歐江安於4月9日的例行記者會中,正式代表台灣外交部宣布,台灣將展開第二波口罩捐贈,以總計600萬個醫療口罩支持受疫情嚴重影響的國家。捐贈對象則包括北歐、中東歐地區之歐盟會員國、美國受創嚴重的州、拉丁美洲暨加勒比海地區國家、新南向政策目標國家及其他友好國家等。

台外交部發言人歐江安代表外交部宣布第二波口罩捐贈正式展開。 (屈彥辰/多維新聞)

台外交部強調,防疫無國界,台灣將持續以實際行動印證「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!)。

現場媒體問及,第二波口罩捐贈有無特定的國家?歐江安答稱,第二波會捐給疫情較嚴重的國家,目前沒有特別特定的國家,相關細節仍要討論。