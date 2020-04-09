朝鮮將召開最高人民會議　料聚焦經濟和衛生議題

朝鮮第14屆最高人民會議第3次會議4月10日在平壤召開。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，大規模室內活動紛紛取消，朝鮮此時召開會議引起外界關注。專家估計，經濟和衛生議題將成為會議焦點。

全球忙於抗疫之際，朝鮮3月曾4次試射武器。圖為3月22日，朝鮮中央通訊社發放的試射武器相片。（路透社）

韓聯社分析認為，朝鮮年初提出「正面突破對朝制裁」的相關經濟政策，不久就因疫情面臨重重困難，預計會議將出台振興經濟政策，打破當前困局，並繼續強調動員國內一切可用資源的自力更生政策等。用於保障疫情防控的衛生經費預算也有望大幅增加。

報道也引述專家指，對於美朝談判，如果會議要向美國釋放外交政策訊息，將與平壤早前的立場相似，促請華府停止作出單方面要求，作出讓步並重返談判桌。會議同時或為架構或人事變動提供線索，尤其是有關處理對美談判的外交部門。

由於朝鮮2019年公佈的第十四屆最高人民會議687名代議員名單中，未有出現國務委員會委員長金正恩的名字，預計如無特殊情況，他可能不會出席會議。但金正恩有可能在會議前一天主持召開勞動黨中央政治局會議討論議題。

外界也關注朝鮮最高人民會議常任委員會委員長兼國務委員會第一副委員長崔龍海會否出席會議，或是否正在接受防疫隔離。韓國傳媒曾報道，崔龍海有機會因為經濟困難被問責。

朝鮮最高人民會議是擁有立法權的最高主權機構。朝鮮一般每年4月召開一次例會，審議通過制定和修訂的法律、國家預算和決算、組織重組、內閣人事調動案等，而在2012年、2014年和2019年例外地召開兩次。