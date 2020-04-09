被特朗普問來自哪裏　上海東方衛視記者稱台灣引起網民爭議

鳳凰衛視一名女記者4月6日在美國白宮的防疫記者會提問，被總統特朗普（Donald Trump）質疑為中國官媒工作。特朗普4月8日出席記者會再遇到亞洲記者提問，同樣問對方來自哪裏。記者回答「台灣」，他是台灣出生的上海東方衛視駐白宮記者，答案引來網民熱議。

上海東方衛視記者張經義於記者會獲得提問機會，特朗普詢問對方：「你來自哪裏？」張經義簡單回答：「台灣。」特朗普回應：「好。」張經義之後表明是「代表外國記者團」提問，分別問到有關歐洲向伊朗提供對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）援助，以及民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）停止選舉工程的問題。

▼以下為白宮記者會片段，張經義的發問從48分03秒開始：

有網民批評張經義是「台獨份子」，也有人揶揄他「假裝是台灣人」。不過出生台灣雲林的張經義，的確是台灣人。

台灣傳媒報道，張經義在國立政治大學修讀阿拉伯語和新聞學雙學士學位，後來前往沙特阿拉伯沙特國王大學（King Saud University）留學，之後轉往紐約大學，取得國際關係碩士。

張經義活躍於美國記者圈，為擁有白宮官方和白宮記者協會雙重認證的中文媒體白宮記者，更加是第一個「台灣出生、首位華人」的白宮記者，曾以採訪白宮的所見所聞出版《白宮義見》一書。張經義曾任職《遠見》雜誌、《世界日報》和鳳凰衛視。