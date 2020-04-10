【新冠肺炎】英國首相約翰遜離開深切治療部

英國政府4月9日表示，感染新型冠狀病毒（COVID-19）的首相約翰遜（Boris Johnson）已經由深切治療部轉至普通病房休養，目前精神不錯。

政府發言人指，約翰遜在當地時間晚上離開深切治療部，並會在普通病房接受密切觀察他的初期康復情況。

約翰遜在3月27日確診，但他在唐寧街首相府隔離10天後仍有徵狀，包括發燒。由於相關情況持續，他4月5日傍晚應醫生建議，到倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）留醫。

他在6日的病情變差，需轉入深切治療部。英國官員稱他有接受供氧，但並未使用呼吸機，而且神志清醒。財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）在8日指，約翰遜的病情轉趨穩定，並可以坐在床上，以及與醫護人員交談，不過他仍需繼續留在深切治療部觀察。

Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020

而在約翰遜轉到普通病房的消息傳出後不久，美國總統特朗普（Donald Trump）就在Twitter留言，希望對方可以早日康復。