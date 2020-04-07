【約翰遜病重】「第一女友」西蒙茲料夏天誕嬰　現未能探望未婚夫

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的新冠肺炎疫情惡化，他4月6日獲送入醫院深切治療部，「#prayforboris」（#為約翰遜祈禱）也成為Twitter上的熱門標籤。在此期間，「第一女友」西蒙茲（Carrie Symonds）的狀況也備受關注，她目前懷孕，預產期在夏天，她早前出現新冠肺炎疑似症狀，但未有接受病毒檢測也沒有住院，而是在家中臥床對抗疾病。 英國媒體報道，西蒙茲在過去數周以來甚少機會與約翰遜見面，如今約翰遜送院後，她也受到限制，無法到醫院探望未婚夫。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月6日，約翰遜被送進了倫敦的聖湯瑪斯醫院。（Reuters）

英國《每日郵報》稱，在約翰遜生病期間，估計西蒙茲是改到母親在倫敦西南地區的家中暫住，該處距離如今約翰遜所在聖湯瑪斯醫院僅數英里。但在疫情下，醫院已拒絕訪客內進，加上西蒙茲的身體情況，她未能前往醫院探望約翰遜。

西蒙茲的健康狀況也受到關注，她4月4日透過Twitter公布自己出現新型肺炎的主要病徵，但沒有接受病毒測試，她表示自己過去一周都在家中臥床休養， 7天後，我感到變得強壯，正在恢復。」但之後她未再發布新帖文，外界未知她的進一步動向。

圖為2020年3月9日西蒙茲（左）與約翰遜（右）在倫敦西敏寺公開現身時（Getty）

英國多個黨派的政界人士4月6日都在社交網站發帖，希望約翰遜與西蒙茲恢復健康，發文者包括自民黨前黨魁斯溫森（Jo Swinson）、保守黨議員格蘭特（Helen Grant）等人。

My thoughts are with the Prime Minister, Carrie Symonds and their family, with best wishes for his swift recovery. https://t.co/rrUck9Tq2A — Jo Swinson (@joswinson) April 6, 2020

Thoughts with @BorisJohnson this evening and wishing him a very speedy recovery. We all want him back fit, well and leading from the front as soon as possible — Helen Grant (@HelenGrantMP) April 5, 2020

現年32歲的西蒙茲是保守黨前通訊主管，也是英國《獨立報》（Independent）共同創辦人馬修·西蒙茲（Matthew Symonds）的女兒。2019年7月，她以「第一女友」身份入主英國首相府，2020年2月，約翰遜宣布西蒙茲懷孕，兩人已經訂婚，愛情結晶將於2020年初夏出生。