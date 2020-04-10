【新冠肺炎】日本提出減少與人接觸80%　研究證有效控制疫情

日本首相安倍晉三因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）宣布7個都府縣進入緊急狀態，並提出「將人與人接觸減少80%」的目標。《日本經濟新聞》4月9日報道，計劃與英國研究團隊提出的政策相同，也是目前防止感染患者爆發式增長的唯一方法。

2020年4月7日，包括東京在內的日本多地進入緊急狀態，政府要求嚴控人員外出接觸。圖為4月6日，一名戴口罩的行人走過東京戶外餐飲街。（AP）

報道指，英國帝國理工學院（Imperial College London）的專家團隊3月中旬發表論文指出，為了避免醫療系統崩潰，只能採取抑制戰略，將人與人的接觸減少75%，從而將死亡人數控制於8,700人至39,000人。

日本也判斷應當採取抑制戰略。按照1名患者傳染2.5人來計算的話，得出的結果是，需要將人與人的接觸減少60%。日本北海道大學教授西浦博在厚生勞動省集群對策班的官方Twitter解釋，「為了在全社會防止感染，將數值設成更高的80%」。

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對於如何具體將減少人與人的接觸，專家要求，除了避免待在密閉空間等現有防護措施之外，還要盡量減少與人見面等，嚴格考慮可能感染的機會並採取行動。東京慈惠會醫科大學教授浦島充佳則指出，「徹底避免待在兼具密閉、人群密集、密切接觸等條件的空間裏，也有可能取得與減少和人接觸同等程度的效果」。

日本《朝日新聞》4月10日報道，感染人群中存在部分無症狀感染者，因此不僅是已知的感染者，任何人都有可能成為感染者，所以就必須通過日常行動減少與人接觸。

有人卻認為，即使將人與人的接觸減少80%，也無法阻止疫情蔓延。研究數據科學的橫濱市立大學教授佐藤彰洋估算稱，「東京都需要將人與人的接觸減少98％」。佐藤表示，如果今後日本像歐洲那樣感染迅速蔓延，則需要將民眾的外出時間減少至每周110分鐘。