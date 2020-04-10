【新冠肺炎】科莫指紐約州死亡人數比911襲擊多　籲勿撤社交疏離

美國紐約州是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的「重災區」，紐約州確診病例（近160,000）比全球第二多個案西班牙（逾152,000）更多。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）9日指出，州內死亡個案較九一一恐襲時還多，並警告說如在此時放寬社交疏離政策，個案會再度急增。

科莫記者會上展示的圖表顯示，州內6日有731人死亡、7日有779人死亡、8日799人死亡。8日是連續3天死亡新增個案創單日新高。

雖然州內死亡個案增加，但新增確診個案增長放緩，8日入院個案減至200個，是自3月18日以來最少的一天。不過他說市民不能因此自滿：「我們正在戰鬥，但這是一場戰爭。這個病毒非常、非常擅於它所做的事。」

▼美國紐約州長科莫在個人Twitter上推文，呼籲人們繼續保持社交疏離，並說現在不是鬆懈的時候。

We must keep the curve flat.



Keep staying home.

Keep practicing social distancing.

Keep protecting others.



Now is not the time to slack off. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 9, 2020

他說紐約州損失的人命，已多於2001年發生的「九一一」襲擊。自該州出現疫情以來，迄今至少7,067人死亡。「九一一」襲擊則奪去2,753人性命。

科莫稱「社交疏離」（Social distancing）已在拯救人命，但如地方官員開始放寬限制，個案會再飈升。

他當天的一番話似乎是在回應美國總統特朗普（Donald Trump）近日表示希望美國盡快重啟經濟活動：「在你開始說及重啟經濟活動之前，你得正視（疫情）對社會造成的破壞，這是強烈的。」