【新冠肺炎】美國航空母艦「羅斯福號」增至286名船員確診

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國持續蔓延，美軍航空母艦也相繼出現確診病例。美國媒體4月8日報道，航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）增至286名船員確診感染新冠病毒。

航空母艦內屬於密閉空間，有利病毒傳播。圖為2015年10月29日羅斯福號航空母艦通過中國南海（路透社）

美國有線新聞網絡（CNN）4月8日報道，截至目前，美國海軍「羅斯福號」航空母艦上已有286名船員的新冠病毒檢測結果呈陽性。

報道稱，該艦已有超過90%船員接受檢測，共有2,329名船員上岸，其中有1,700人在酒店接受隔離。

「羅斯福號」艦長克羅澤（Brett Crozier）早前寫信向美國防部求援後，信件內容外洩及經媒體公開，之後克羅澤遭革職，美國前代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）曾批評他「天真愚蠢」，無法成為指揮官，並批評克羅澤的行為是對他本人、海軍指揮系統和船員的背叛。4月7日，莫德利因發表不當言論引咎辭職。

與此同時，繼「列根號」（USS Ronald Reagan）、「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、「羅斯福號」航空母艦有船員確診感染新冠肺炎後，尼米茲號（USS Nimitz）也發現感染者，成為第四艘出現疫情的美國海軍航空母艦。至此，美軍2020年上半年計劃部署在太平洋的航空母艦全部有確診病例。