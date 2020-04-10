【新冠肺炎】三藩市113歲人瑞　勸人合作抗疫　盼戰勝新冠病毒

美國三藩市灣區（Bay Area）一名113歲長者相信是當地最年長的人瑞。本地媒體4月9日報道，她希望能平安度過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，奉勸大家乖乖待在室內防疫。

美國新冠肺炎疫情：三藩市灣區的113歲女子Lucy Mirigian呼籲大家留在室內防疫。圖為2016年8月5日，Lucy Mirigian獲得三藩市監督委員會授予榮譽。（facebook＠St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church）

這名女子名為Lucy Mirigian，她告訴《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）說：「當他們（衛生官員）告訴你待在室內時，你必須待在室內，你還有什麼可以做？ 他們告訴你的你必須做。你得運用常識。」

她在1918年曾經歷西班牙流感（Spanish flu），那正是第一次世界大戰快要結束的時候。當時12歲的她多數時間都留在室內，躲過一劫。政府2018年還誤以為她已不在人世，於是砍掉她的退休金福利。

這名人瑞目前還住在1952年買的房子，有女兒索尼婭（Sonia）和女婿傑克（Jack Koujakian）陪她聊天。她每天吃晚餐時會喝一杯白葡萄酒，還有香蕉和雲呢拿雪糕。