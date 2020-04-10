【新冠肺炎】美國俄亥俄州「教科書式」防控　及時應對終收割成果

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，確診和死亡個案繼續增加。全國疫情慘不忍睹之際，俄亥俄州卻突圍而出，成功控制疫情，減慢傳播速度。截至4月9日，州內累計有5,512宗確診個案和213宗死亡個案，與人口相約的州份比較，俄亥俄州確診個案數目只是其他州份的不足三分一。俄亥俄州的秘訣仍然離不開快人一步的嚴格防控措施。

《華盛頓郵報》形容，俄亥俄州的防控措施反映應對疫情「教科書式建議」：盡早發現、作最壞打算、抱最好的希望。

措施快人一步 未有確診先取消大型活動

早在2月26日，當聯邦政府仍然輕視疫情，克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）已經對公眾發出警告，並且迅速加開1,000張額外病床，未雨綢繆。

要數到最關鍵的決定，便是共和黨州長德瓦恩（Mike DeWine）3月4日煞停一連四日舉行的體育節。體育節以著名影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）命名，原定於哥倫布（Columbus）舉行，內容包括舉重比賽和體適能博覽會，估計每日吸引6萬人到訪。不過即使當時州內未錄得確診個案，德瓦恩徵詢專家意見後，仍然決定力排眾議，取消活動，甘願承受損失千萬美元的代價。

在接下來的三周，德瓦恩於美國職業體育聯盟宣布停賽前，率先禁止觀眾進場。他也是首批宣布全州停課的州長，並叫停原定3月17日舉行的總統初選。

根據俄亥俄州立大學傳染病研究所的模型，如果未有採取社交限制措施，疫情高峰時期每日將有近6萬人確診。（俄亥俄州衛生部）

醫院迅速加開病床

面對疫情襲來，克利夫蘭診所作出最壞的打算，決定增加8,000張病床應付疫情。診所徵用酒店，增設150張病床。同時不再退回過期的防護服，並開始從市面採購更多。另外也將部份醫院定為只收新冠肺炎患者，避免新冠患者和其他患者交叉感染。

州政府實施嚴格防疫措施，加上前線部門盡早配合，俄亥俄州的醫療系統未有如紐約州等其他地區陷崩潰狀態。克利夫蘭診所本周只有150名新冠肺炎患者，比起預想中少得多。診所已經計劃縮減設施規模，甚至行有餘力，向底特律（Detroit）和紐約等城市借出醫護人手。

圖為4月6日，俄亥俄州州長德瓦恩（中）和衛生部門主管阿克頓（右二）前往出席疫情記者會。（美聯社）

政壇老將夥拍專家抗疫

73歲的州長德瓦恩因為防控疫情取得成果而聲名大噪。德瓦恩曾經出任聯邦眾議院和參議員，2018年當選俄亥俄州州長。不過從政經驗豐富的德瓦恩卻歸功於專家。

德瓦恩接受《紐約時報》訪問時指，讀書時理科成績不太好，並指自己曾經做過後悔的決定，通常都是「沒有掌握足夠的事實，沒有問足夠的問題，沒有問正確的人」。

德瓦恩口中那位「正確的人」便是衛生部門主管阿克頓（Amy Acton）。阿克頓是德瓦恩當選後挑選出的最後一位內閣成員，她的兩名前任都並非醫生，標誌衛生部的改變。州政府每日的記者會上，德瓦恩很快便將發言權交給阿克頓，解答有關病毒和傳播情況的問題，彷彿提醒市民，州政府的決定都是有科學根據。

在大流行起初，你總是看來有點危言聳聽，看來有點「驚青」，猶如天要塌下來。到大流行結束時，你總是做得不夠。 俄亥俄州衛生部門主管阿克頓（Amy Acton）

約翰斯霍普金斯－彭博公共衛生學院的流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）指出，俄亥俄州另一個優勢是大城市未如芝加哥（Chicago）般擠迫。但當然要說俄亥俄州抗疫成功是言之過早，專家警告監獄或療養院仍然有機會爆發。正如阿克頓所言：「我想你知道，我們正在壓平曲線，但我們不可以放鬆。」