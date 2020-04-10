【新冠肺炎】美媒：華府加強審查世衛撥款　須獲高層批核

美國和世界衛生組織（World Health Organization）近日隔空開火，互斥對方將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情政治化。美國《政治報》網站（Politico）4月9日引述兩名知情人士報道，政府要求向世衛提供撥款的機構和部門，本財政年度內需要取得較高級別的許可，方可撥出資金。

世界衛生組織被指防疫不力，未有及時防止疫情從中國擴散，引起不滿。圖為世界衛生組織（總幹事譚德塞2月28日在瑞士日內瓦出席記者會。（路透社）

其中一名知情人士透露，暫時未完全清楚將由誰最終負責審核世衛撥款，但很有可能是白宮官員，有機會是來自國家安全委員會。

國際開發署、衛生與公眾服務部以及白宮均未有回應報道。國務院發言人則發表聲明，批評世衛於疫情期間反對實施旅遊限制，並指世衛為了維持與北京的良好關係而冷待台灣。聲明未有直接指出新實施的撥款審查，但表明希望疫情過後全面評估世衛的表現。

總統特朗普（Donald Trump）曾批評世衛與中國過份友好，並於疫情早期出錯，因而威脅切斷撥款。根據美國國務院所指，美國於2019年向世衛撥款逾4億美元，為世衛最大捐助者，而中國則捐助4,400萬美元。