【新冠肺炎】疫情爆發100日　譚德塞稱世衛抗疫公平客觀中立

4月9日是中國2019年12月31日向世界衞生組織通報出現第一索新冠肺炎個案後第100天。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱組織在處理疫情的態度是公平、客觀及中立。

譚德塞在Twitter發文稱：「在過去100天，我們堅定不移的承諾是公平、客觀及中立地服務全世界的人。在未來的數天、數星期以至數月，它會繼續是我們唯一的焦點。#COVID19」

他又表示未來數天世衛將發布一個更新的策略以及經修正的《2019冠狀病毒戰略準備和應對計劃》（COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan）。

▼譚德塞在4月9日發布一連串的推文，其中兩則談及組織在過去100天的工作態度，以及公布它未來會發布的文件。

譚德塞近期身陷政治風波，他這些推文似乎有為自己和組織辯護的意味。

特朗普7日批評世衛非常「以中國為中心」（very China centric），又指美國慶幸在疫情初期拒絕世衛提出向中國開放邊境的建議，批評世衛為甚麼作出如此錯誤的建議，並揚言考慮停止補助世衛。

世界衛生組織總幹事譚德塞3月16日在瑞士日內瓦的世衛總部出席記者會。（Reuters）

譚德塞與台灣隔空對罵

世衛總幹事譚德塞8日在日內瓦總部例行記者會上指，自己忍受來自台灣的人身攻擊已持續3個月，包括種族歧視的言論，以及為其取綽號等，又指台灣外交部對之置若罔聞，強調如果只是針對他一個人，他可以「再忍受300年」，但無法容忍整個「黑人族群」（black community）被侮辱。

台灣外交部對的言論發聲明回應，稱譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部要表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。外交部強調，絕無鼓動台灣人對其人身攻擊，更不可能發表任何種族歧視的言論，又指對譚德塞受到歧視言論攻擊感到遺憾，「台灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，我們感同身受」，並譴責任何形式的歧視與不公。

台灣外交部續指，至於國際網絡上有身份及國籍不明網民對譚德塞本人處理疫情的表現有所批評，相關個人言論與台外交部無關，也非外交部能操控，批評譚德塞未經查證，無端對台灣作不實指控、污衊，要求譚德塞立即更正其毫無依據的指控並道歉。