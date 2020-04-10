【復活節】為阻止民眾出門　澳洲警告會罰款又出動直升機

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐期間，多國擔心民眾會趁復活節假期外出，增加病毒散播機會。澳洲官員4月10日警告稱，該國將出動直升機協助找出聚集民眾，又會設立警察檢查站，向違反出遊禁令的人開出巨額罰款。雖然病毒傳播速度在當地放緩，但澳洲政府不敢鬆懈，推出嚴厲防疫措施。

復活節：澳洲官員4月10日警告，為阻止民眾違反禁令，該國會實施巨額罰款，還會出動直升機和設立警察檢查站。圖為大主教科爾里奇（Mark Coleridge）當天在布里斯班的聖斯蒂芬大教堂舉行耶穌受難 日彌撒（AP）

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澳洲有超過一半人自稱基督徒。在過去的幾年，許多人在復活節公共假日期間會到教堂參加崇拜或拜訪親友。不過現在當地的宗教場所已關閉。政府禁止2人以上公共聚集，限制民眾的非必要出行，還告知民眾2020年的復活節待在家中，否則將面臨嚴重後果。

新南威爾士省（New South Wales）警察局副局長沃博伊斯（Gary Worboys）對記者稱「警方將採取行動」。他還表示，警方已在過去24個小時內開出近50張違反公共健康命令的罰單。

警方表示，他們將封鎖道路，利用車牌識別技術來鎖定違反禁令的人。違反社交距離規定的罰款金額為1000澳元（約4918港元）起，但各州之間會有所不同。

澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）9日稱，這個長周末從許多方面來說是「我們在整個與病毒相關的過程中，可能面臨的最重要周末。」