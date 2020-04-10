【新冠肺炎】新西蘭疫情樂觀新增個案減　阿德恩不敢鬆懈收緊措施

人口不足500萬的島國新西蘭4月10日公布新增23宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，連續第4日減少，累計增至1,015宗。爆發疫情以來，只錄得1宗死亡個案，累計也只有16人需要住院。種種跡象顯示，新西蘭的抗疫措施取得成果。不過正當歐洲國家研究放寬限制措施之際，總理阿德恩（Jacinda Ardern）仍然不敢鬆懈，反而決定收緊措施。

阿德恩4月9日宣布收緊邊境限制措施，意味所有入境者需要前往指定設施接受為期兩期的隔離，再不能居家隔離。她形容，國民於過去兩周的努力重大，拯救了生命，同時強調抗疫工作是場「馬拉松」，意味將會持續一段時間。

新西蘭除了因為是島國而享有抗疫的地理優勢之外，奧塔戈大學（Otago University）公共衛生學系教授貝克（Michael Baker）認為，抗疫成果是來自科學和領導能力的結合，意指大規模的檢測。新西蘭目前已經進行55,685次檢測，人口為新西蘭約13倍的英國則進行208,837次檢測。

新西蘭2月28日錄得首宗個案。3月14日，阿德恩已經要求所有入境者自我隔離，當時國內只得6宗個案，但仍然採取相對嚴謹的措施。奧克蘭大學（Auckland University）微生物學家懷爾斯（Siouxsie Wiles）指，阿德恩表明將人民置於經濟之先，加上國內大量很多深切治療部病床，所以阿德恩迅速回應。

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死亡率之低乃是歸因於患者相對較年輕。新西蘭的確診和可能個案（即檢測結果呈陰性，但臨床判斷懷疑患病，與疑似個案不同）中，有約25%患者年齡為20至29歲，15%患者年齡為30至39歲。較多年輕人染病相信是與外遊有關。貝克也指，因為外遊人士通常較一般人健康，所以為新西蘭疫情帶來好的結果。

新西蘭疫情雖然樂觀，但貝克和懷爾斯也認為要慶祝仍然過早。阿德恩明言，未有計劃提早解除限制，甚至有機會延長，直指「如果我們太早行動，將會倒退。」