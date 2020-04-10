【新冠肺炎】世衛警告：死亡率估計比流感高10倍

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在多國處於爆發階段，疫情形勢極為嚴峻，而世界衛生組織（WHO）更是估計新冠肺炎死亡率比流感高10倍。

新冠肺炎雖然症狀與流感類似，但病亡率遠高於普通流感。圖為2020年4月6日，在美國紐約布魯克林區的懷剋夫高地醫療中心，醫護人員正在運送新冠肺炎死者屍體。（AP）

世衛組織總幹事譚德塞在疫情通報會上說，自該組織兩個月前啟動第一個新冠肺炎戰略準備和應對計劃以來，情況發生了很大變化。新冠病毒的全球傳播已使多國衛生係統不堪重負，擾亂全球經濟。

他指出，新冠肺炎病亡率估計比流感高10倍。雖然大家已經目睹新冠病毒對發達國家造成的危害，但它在更貧窮和更脆弱的國家可能造成的破壞仍未完全顯現。「我們承諾盡我們所能來阻止這一切的發生。」

譚德塞說，目前非洲的感染人數相對較少，但增長很快。世衛組織早在1月就宣佈新冠肺炎疫情構成國際關注的突發公共衛生事件，目的就是讓各國和地區、特別是衛生係統薄弱的國家和地區能有時間做好準備。但現在看來，這一時間上的「機會窗口」在許多國家正在關閉。

世衛組織當天還宣布，未來幾天將發佈第二個新冠肺炎戰略準備和應對計劃。新計劃將包括迄今對新冠病毒的最新認知以及防控過程中的經驗教訓、通過適當護理降低病亡率、開發安全有效的疫苗和療法等。