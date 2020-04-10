【新冠肺炎】莫斯科市長：莫斯科幾無由中國公民傳染的病例

俄羅斯新冠肺炎（COVID-19）疫情正在惡化，莫斯科雖然幾乎沒有被中國公民傳染的病例，但是數十名中國遊客因為違反規定被驅逐。

俄羅斯衛星通訊社4月10日報道稱，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）接受衛星通訊社採訪時表示，莫斯科幾乎沒有由中國公民傳染的新冠肺炎病例。

他說：「總的來說，我們幾乎沒有由中國公民傳染的新冠肺炎病例。」

莫斯科市長索比亞寧說，莫斯科幾乎沒有中國公民傳染的病例。（Reuters）

他表示，由於違反隔離規定，數十名中國遊客將被莫斯科驅逐出境。索比亞寧指出：「懲罰了幾百人，只驅逐了幾十人。這足以讓所有人明白，這不是開玩笑的，所有人都應該待在家中隔離。」

莫斯科市長稱，市政府決定「檢查乘坐交通工具的中國公民」。他補充指出：「我們開始檢查所有公共交通工具中的乘客。這當然會引起消極的反應。」

索比亞寧解釋稱，自從中國武漢爆發新冠肺炎疫情以來，人們開始明白，與中國這樣大範圍的空中交通聯繫會使病毒不留痕迹地進入莫斯科。莫斯科市長表示，不得不緊急採取強力措施以制止新冠病毒在莫斯科市內和俄羅斯國內的傳播。

俄羅斯目前的形勢十分緊張，確診病例日益增長，已經破萬。（AP）

他最後總結道：「現有系統無法準確追蹤每個來自中國的遊客，包括他們到過哪裏在哪裏居住等信息。」

索比亞寧說，莫斯科新冠病毒發病率高峰還未到來，俄羅斯首都正處在這座高峰的山腳下。

目前俄羅斯國內的疫情形勢也在惡化，根據俄羅斯抗擊新冠病毒疫情行動總部4月10日的數據，在過去24小時內俄羅斯有57個地區一共新增1,786例新冠肺炎確診病例，新增死亡病例18例，新增出院病例97例。

新增的確診病例中，絕大多數在首都莫斯科，有1,124例，這也是莫斯科新增病例首次過千（莫斯科累計確診病例已達7,822例）；莫斯科近郊新增182例病例，科米58例。莫斯科新增病例中有一半以上患者的年齡在45歲以下。

目前，俄羅斯82個地區累計報告新冠肺炎確診病例11,917例，確診病例與前一天相比增加了17.6%。累計死亡病例94例，治癒出院病例約800例。